Boğaz'da bir kişi ağaca asılı bulundu...
İntihar mı? Cinayet mi?
Ağaca asılı bulunan kişinin Ferdi Uçar isimli 31 yaşında bir erkek olduğu öğrenildi.
Poli soruşturma başlattı.
Olayın intihar mı? Cinayet mi olduğu araştırılıyor...
PGM AÇIKLAMA YAPTI
ANİ GAYRI TABİİ ÖLÜM (İNTİHAR)
04 Temmuz 2018 tarihinde, saat 13:00 sıralarında Ferdi UÇAR (E-31) Boğaz Piknik alanının güney kısmında ölü olarak bulundu. Soruşturma devam etmektedir.
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