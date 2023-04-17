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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (17 Nisan 2023 petrol fiyatları)
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Advertorial
17.04.2023 08:21
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (17 Nisan 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,34 dolardan işlem görüyor.
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