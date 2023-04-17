  • BIST 5.092,88
  • Altın 1249.309
  • Dolar 19.3784
  • Euro 21.2807
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (17 Nisan 2023 petrol fiyatları)

» »
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (17 Nisan 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (17 Nisan 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,34 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Güne Nasıl Başladı14 Nisan 2023 Cuma 08:52
  • ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı13 Nisan 2023 Perşembe 21:22
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları13 Nisan 2023 Perşembe 17:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Nisan 2023 petrol fiyatları)13 Nisan 2023 Perşembe 09:49
  • Altın Fiyatlarında Son Durum13 Nisan 2023 Perşembe 09:05
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları12 Nisan 2023 Çarşamba 17:00
  • Altın Fiyatlarında Son Durum12 Nisan 2023 Çarşamba 08:40
  • Hafta Ortasında Döviz Güne Nasıl Başladı12 Nisan 2023 Çarşamba 08:23
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları11 Nisan 2023 Salı 17:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (11 Nisan 2023 petrol fiyatları)11 Nisan 2023 Salı 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti