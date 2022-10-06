  • BIST 3.484,42
  • Altın 1029.486
  • Dolar 18.574
  • Euro 18.4431
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

» »
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,55 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrol ne kadar oldu?04 Ekim 2022 Salı 08:19
  • Avusturya’da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde01 Ekim 2022 Cumartesi 09:09
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları30 Eylül 2022 Cuma 17:10
  • KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!30 Eylül 2022 Cuma 10:16
  • Brent Petrol Düşmeye Devam Ediyor30 Eylül 2022 Cuma 09:25
  • Brent Petrol Ne Kadar28 Eylül 2022 Çarşamba 08:11
  • Sterlin, Dolar Karşısında rekor düşük seviyede26 Eylül 2022 Pazartesi 17:19
  • Döviz Ne Kadar26 Eylül 2022 Pazartesi 17:02
  • IMF’nin verdiği borçlar rekor seviyede25 Eylül 2022 Pazar 18:55
  • Dolar Sterlin Karşısında 37 Yılın Zirvesinde23 Eylül 2022 Cuma 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti