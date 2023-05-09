Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (9 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,44 dolardan işlem görüyor.



Dün 77,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 76,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,61 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda yarattığı belirsizlik etkili oldu.



ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı verilere göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 4,4'e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'ya çıktı.



Petrol piyasaları geçen hafta keskin bir şekilde düşerken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de resesyon korkularının azalması nedeniyle fiyatlar cuma ve pazartesi günleri yükselmişti.



Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Haziran'da yapacağı bir sonraki toplantısı yakından takip edilecek.



Uzmanlar, petrol fiyatlarının resesyon ve talep endişeleri nedeniyle bir süre daha mevcut seviyelerde seyredeceğini ve OPEC+ grubunun fiyatları varil başına 70 dolar seviyesinin üzerinde tutmaya çalışacağını tahmin ediyor.



Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten, bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.



Brent petrolde teknik olarak 76,58 ile 76,85 dolar aralığının direnç, 76,16 ile 76,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.