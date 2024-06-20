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Brent petrol fiyatında son durum

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Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artarak 85,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,55 dolardan alıcı buldu.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmaların arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırıları sürerken, İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordusu Salı günü, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder da dün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu gerilimden duyduğu endişeye vurgu yaparak, kimsenin daha geniş bir bölgesel savaş görmek istemediğini ifade etti ve buna karşı uyarıda bulundu.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'deki talebe ilişkin endişeler ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,64 ile 86,58 dolar aralığının direnç, 84,7 ile 83,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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