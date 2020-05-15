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Brezilya’da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 844 Artarak 13 Bin 993'e Yükseldi

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Brezilya’da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 844 Artarak 13 Bin 993'e Yükseldi
Brezilya’da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 844 Artarak 13 Bin 993'e Yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 844 kişi daha yaşamını yitirdi.

Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 844 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 993’e çıktı.

Ayrıca ülkedeki vakası sayısı 13 bin 944 artışla 202 bin 918’e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika’da vaka ve ölüm sayıları bakımından Kovid-19’un en yoğun olduğu Brezilya, vaka sayısı açısından dünyada da altıncı sırada yer alıyor.

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