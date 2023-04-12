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Brezilya'da sahilde onlarca ölü vatoz bulundu

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Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinin sahilinde onlarca ölü vatoz balığı bulundu.
Brezilya'da sahilde onlarca ölü vatoz bulundu

Mar Urbano Enstitüsü'nden Biyolog Ricardo Gomes, sahilde başka ölü türlerin olmamasının, olayın muhtemelen kirleticilerden veya sudaki oksijen eksikliğinden kaynaklanmadığını gösterdiğini savundu.

Gomes, trol tekniğiyle yapılan avcılığın bu duruma sebep olmuş olabileceğine dikkat çekti.

 

Fotoğraf: Reuters

 

Çevreci Isabeli Delois ise, söz konusu bölgenin vatozların doğal yaşam alanı olmadığını belirterek, bu durumun garip karşılandığını söyledi.

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