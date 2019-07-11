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BRT Müdürü Özkurt, basın emekçilerinin gününü kutladı

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.
BRT Müdürü Özkurt, basın emekçilerinin gününü kutladı

Özkurt gün dolayısıyla yayınladığı mesajda, “KKTC’ye ve bayrağına her zaman sahip çıkmayı görev edinmiş BRTK’nın Müdürü olarak, öncelikle sabah akşam demeden ülkeye hizmet veren çalışma arkadaşlarım olmak üzere, tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım” dedi.     

Özkurt, KKTC’nin kamu yayıncılığı yapan tek kurumu olarak, kamuoyunu aydınlatma adına büyük bir sorumluluk taşıdıklarının farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü'nün tarihine şahitlik etmiş ve bu yönde ciddi bir arşive sahip olan kurumumuz, KKTC basının yanında dünya basınına da hizmet vermektedir. Teknolojiyi yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren BRTK, bugün çağı yakalama adına birçok ilke imza atmaya devam etmektedir. Devlet kurumu olmanın bilinciyle Kurumumuz, ülkenin tüm kesimlerini kucaklayarak eşitlik ilkesini gözeterek yayın yapmaktadır. BRTK kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yanında özel radyo televizyonlara da hizmet vermektedir.”

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