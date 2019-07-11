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Bugün 11 Temmuz Basın Günü

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Bugün 11 Temmuz Basın Günü
Bugün 11 Temmuz Basın Günü

Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan bugün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği resepsiyon düzenliyor.

Basın Günü resepsiyonu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Hizmet Onur Ödüllerini” 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla bu akşam düzenlenecek resepsiyonda sahiplerine verilecek., Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan da çalışma arkadaşlarımız birçok dalda ödüle layık görüldü.

Televizyon Haber dalında Özlem Tüylüoğlu “Ciklos Sel Felaketi” haberi ile, Televizyon Haber program dalında Pembe Paşaoğluları “1’inci Boyut” programıyla, İltaç Aslım, BRTK, “Hukuksal Görüş” isimli programıyla , Ali Cüneyt Sağdıç ise haber içerikli göründü dalında Ciklos sel felaketinden görüntüleriyle ödüle hak kazandı. Medyada Hakan Çakmak Kültür/Sanat Ödülünü ise Ogün Erciyas “Şehit Erdoğan Rifat anısına, Hayat Bazen Tatlıdır – Abdülazim Aziz Topluluğu” isimli yapıtla; Engül Atamert ise Dünya müzikleri hakkında ürettiği geniş bilgi verici radyo programları ile fark yaratmasından dolayı aldı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bu yıl 15 kişiye ‘Hizmet Onur Ödülü’ de verecek

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