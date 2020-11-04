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Burs Başvuruları Yarın Ve Cuma Günü Yapılacak

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Geç Başvuru Kapsamında Burs Başvuruları Yarın Ve Cuma Günü Yapılacak
Burs Başvuruları Yarın Ve Cuma Günü Yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, geç başvuru kapsamında burs başvurularının yarın ve cuma günü yapılacağını bildirdi. 


Yazılı açıklama yapan Öztürkler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim burslarına güz dönemi başvurularının 21 Ekim tarihi itibarı ile tamamlandığını, 21 Eylül ile 21 Ekim arasında herhangi bir nedenle burs başvurusunda bulunamayan öğrencilerin Burs Tüzüğü uyarınca yarın ve Cuma günü  geç başvuru kapsamında burs başvurularını gerçekleştirebileceğini kaydetti. 


Geç başvuru kapsamında gerçekleştirilecek  başvurular önceki başvurular gibi https://yobis.mebnet.net internet adresinden yapılabilecek.

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