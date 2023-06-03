Büyük Kadınlar Basketbol Ligi İskele'de başlıyor... KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi bu sezon 4 takımın katılımı ile
gerçekleştiriliyor.
3 haftalık klasman turu sonunda play-off sıralaması şekillenecek ve play-off’lar başlayacak. Klasman lideri ile lig dördüncüsü eşleşirken, ikinci ile de üçüncü play-off yarı finaline çıkacak. Yarı finallerde 2 galibiyeti bulan takım finale yükselecek. Finalde 3 galibiyet elde eden takım ligi şampiyon tamamlayacak.
Büyük Kadınlar Ligi programı şöyle:
3 Haziran Cumartesi İskele S.S.
16.00 Caesar LGB-Marmara
18.00 DAÜ-Akdeniz
10 Haziran Cumartesi Ertuğrul Apakan S.S.
16.00 Akdeniz – Caesar LGB
18.00 Marmara – DAÜ
17 Haziran Cumartesi Atatürk S. S.
16.00 Marmara – Akdeniz
18.00 Caesar LGB – DAÜ
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