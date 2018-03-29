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Büyükkonuk’ta UBP karıştı!..

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Büyükkonuk bölgesinde bir süreden beridir yaşanmakta olan Nazım Çavuşoğlu – Ahmet Sennaroğlu tartışmasının, UBP MYK’sına taşındığı öğrenildi.
Büyükkonuk’ta UBP karıştı!..

Taner ULUTAŞ

UBP Büyükkonuk Belediye Başkanı ve 1 Temmuz tarihinde yapılması düşünülen Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyükkonuk’tan UBP adına Belediye Başkan adayı çıkacağı öne sürülen Ahmet Sennaroğlu’nun yaşanan tartışmalar sonrasında bağımsız olarak aday çıkabileceği öne sürülüyor.

Büyükkonuk bölgesinde bir süreden beridir yaşanmakta olan Nazım Çavuşoğlu – Ahmet Sennaroğlu tartışmasının, UBP MYK’sına taşındığı öğrenildi. UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun, Petek Pastanesinde gerçekleştirdiği bir toplantıda, Ahmet Sennaroğlu’nun, seçilmemesi konusunda yapmak istediği propaganda ve operasyonun UBP MYK’sına şikâyet edildiği öne sürülüyor.

Ahmet Sennaroğlu’nun gerçekleştirdiği bir dilekçe ile durumu MYK’ya ileterek Çavuşoğlu hakkında disiplin soruşturması açılması istendiği de sızan bilgiler arasında bulunuyor. Büyükkonuk’ta gittikçe büyüyen bu tartışma sonrasında 4’lü koalisyonda halen görev yapmakta olan bir bakanın Ahmet Sennaroğlu’na bağımsız aday çıkması ve partilerin onu destekleyeceği sözü verdiği öne sürülüyor.

Ahmet Sennaroğlu’na yakın çevrelerden güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, bir süreden beridir Nazım Çavuşoğlu ile Ahmet Sennaroğlu arasında tartışma yaşanıyor. Bu tartışma giderek büyüdü ve iş ikisinin de UBP’li olmasına karşın, birbirlerine hasım olmalarına kadar büyüdü. Nazım Çavuşoğlu, ‘Petek Pastanesinde’ yaptığı toplantıda, bağımsız bir adayın çıkmasını ve bağımsız adayın desteklenmesini istedi. Sanırım Nazım Çavuşoğlu, Yedikonuk Köyünden Metin Gökalp’i bağımsız olarak çıkmasını ve bölgedeki partililerin onu desteklemesini istiyor dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, tabi yaşanan tartışmalar sonrasında partinin olaya el atmaması Ahmet Başkanı da kırdı. Bu arada kendisine 4’lü koalisyon hükümeti bir bakanından gelen çık ve bağımsız aday ol seni destekleyelim söz sonrasında bağımsız aday çıkma konusu aklına yattı. Sanırım YDP’den de destek alabilir. Böylelikle Ahmet Sennaroğlu bağımsız olarak Büyükkonuk Belediye Başkan adayı olarak seçime katılabilir ifadesinde bulundu.

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