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Mehmetçik’te motorcular kıran kırana yarıştı

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KITMOK Motosiklet Drag yarışları sezonu Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin katkılarıyla sürüyor.
Mehmetçik’te motorcular kıran kırana yarıştı

Mehmetçik Çayırova’da yapılan yarışta, ülkenin dört bir yanından ve Güney Kıbrıs’tan yarışçılar, boy gösterdi.
İşte sonuçlar: 
Kadınlar Kategorisi 
1. Sahil Solokay

600cc kategori 
1. Uğur Özçalıcıoğlu 
2. Ogün Özgökçen

1000cc m kategori: 
1. Berat Halilsoy 
2. Mustafa Yeltekin 
3. Serhat Özen

1000 cc m1 kategorisi
1. Hasan Solakay
2. ⁠Hasan Onbaşı
3. ⁠Hüseyin Aksu

1000 cc m2 kategorisi ; 
1. Giannos Papasavva
2. ⁠Halil Küçük
3. ⁠Georgros Konstantinov

 

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