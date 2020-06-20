Candan: "Epidemiyolojik raporun daha fazla gecikmeden bitirilip iletilmesi şart"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan Güneye geçişler konusunda kafa karışıklığı olduğuna dikkat çekti.

“İki tarafın insanların hayatını kolaylaştıracak şekilde, eşgüdüm içinde bir uyumlaşmaya gitmesi çok önemli” diyen Candan’ın açıklaması şu şekilde:

“Güneye geçişler konusunda kafa karışıklığı

Basında çıkan haberlerden, yapılan yorumlardan ve bize gelen sorulardan güneye geçişlere ilişkin talep edilecek PCR testleri hakkında kafa karışıklığı olduğu anlaşılıyor.

Benim edinebildiğim bilgilere göre çalışmak için her gün güneye geçecek olanlardan Rum tarafınca sadece bir defaya mahsus olmak üzere PCR testi istenecek.

Daha sonraki geçişleri için yeniden (üç günde bir) PCR testi istenmeyecek ve ara ara sınırda hızlı testler yapılabilecek.

Alışveriş, gezme gibi amaçlarla geçmek isteyenler ise şimdilik her geçişlerinde son 72 saat içinde yapılmış PCR testlerini göstermek zorunda olacak.

Dün akşam kuzeye dönmeye başlayan güneyde çalışan işçilerimizden bizim taraf da PCR testi istedi ve işçiler özel kliniklerde 85 Euro'ya güneyde test yaptırarak kuzeye geçebildiler.

Gerek güneye geçiş şartlarının tam olarak ne olduğu, gerekse kuzeye geçiş şartlarının ne olduğunun kamuoyuna yetkili ağızlar tarafından açıklanarak netleştirilmesi gerekiyor.

İki tarafın insanların hayatını kolaylaştıracak şekilde, eşgüdüm içinde bir uyumlaşmaya gitmesi çok önemli.

Bunun için de bizim tarafın henüz diğer tarafa veremediği epidemiyolojik raporu daha fazla gecikmeden bitirip iletmesi şart.”