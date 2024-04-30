Arslan Bıçaklı: Maalesef bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı emekçiler olarak buruk kutluyoruz

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı emekçiler olarak buruk kutladıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkedeki ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün kötüye gittiğini savunarak, bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı emekçiler olarak buruk kutladıklarını belirtti.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, Amerika’nın Şikago kentinde 1 Mayıs 1886 yılında çalışanların 8-8-8 için yaptığı grev ve eylemlerin, dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bu dönemde onlarca işçinin hayatını kaybettiğini, birçok sendikacının tutuklandığını, beş tanesinin ise idam edildiğini ifade etti.

Çalışanların ilk kez kendi uluslarında bir başarıya imza atarak, grev hakkının tanınması ve günlük çalışma saatinin 8 saate düşürülmesi için verilen mücadelede sendikalaşmayı kazandırdığını kaydeden Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkemizdeki sendikalar olarak örgütlenme hakkımız varsa ve haklarımızı talep edebiliyorsak hiç şüphesiz 1886 yılında çalışanların Şikago’da vermiş oldukları onurlu mücadelenin bir sonucudur. Bu mücadeleyi veren ve hayatını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.”

Ülkede de son dönemlerde hükümetin aldığı yanlış kararlar sonucunda ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün kötüye gittiğini savunan Bıçaklı, çalışanlar ile halkın açlığa ve yoksulluğa mahkum edildiğini öne sürdü.

Özellikle açlık sınırının altında asgari ücretle özel sektörde günde 10-12 saat çalıştırılan emekçilerin, aileleri ile birlikte yaşamalarını sürdürebilmek için ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Bıçaklı, buna rağmen hala sermayeye destek verilerek, emekçilerin görmezden gelindiğini ileri sürdü.

Bundan dolayı bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı emekçiler olarak buruk kutladıklarını ifade eden Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.