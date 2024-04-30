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1 Mayıs İşçi Bayramı yarın kutlanıyor

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1 Mayıs İşçi Bayramı yarın kutlanıyor.
1 Mayıs İşçi Bayramı yarın kutlanıyor

1 Mayıs İşçi Bayramı yarın kutlanıyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle, sivil toplum örgütü ve kuruluşlar yarın Lefkoşa’da Ledra Palas ara bölgede iki toplumlu “Barış ve Sosyal Adalet için Omuz Omuza” etkinliği düzenleyecek.

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu’na üye sivil toplum örgütleri PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN’in yarın saat 11.00’de ara bölgede düzenleneceği etkinlikte, iki dilde ortak bildiri okunacak, Kulis Theodoru ile Umut Albayrak konseri yapılacak.

Kuzey Kıbrıs’tan sivil toplum örgütü ve kuruluşlar, yarın saat 09.30’da Lefkoşa Kuğulu Park’ta buluşup saat 11.00’de ara bölgede Güney Kıbrıs’tan gelip etkinliğe katılacaklarla buluşmak üzere Ledra Palas sınır kapısına hareket edecek.

Güney Kıbrıs’tan katılacaklarsa, saat 10.00’da Eleftheria Meydanı’nda ön mitingde bir araya gelerek, saat 11.00’de ara bölgedeki etkinlikte olacak şekilde hareket edecek.

İki toplumlu etkinlik için ara bölgede olmayı planlayanların geçiş için kimlik kartlarını beraberlerinde getirmeleri gerektiğini hatırlatıldı.

KKTC’de 1 Mayıs resmi tatil… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, resmi tatil olan 1 Mayıs’ta açık olacak iş yerlerinde çalışacak emekçilere normal günün iki katı ücret ödenmesi gerektiğini hatırlatarak bunun yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulamıştı.

Gardiyanoğlu dün yaptığı açıklamada, tüm resmi tatil günlerinde çalıştırılan emekçilerin haklarını korumak konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, 1 Mayıs günü ülke genelinde yoğun bir denetim gerçekleştireceklerini, denetimlerin bazılarına kendisinin de katılacağını söylemişti.

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