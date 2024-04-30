  • BIST 10111.65
  • Altın 2428.149
  • Dolar 32.3702
  • Euro 34.6846
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHamas, Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in resmî cevabını aldıklarını duyurdu; Mısır heyeti, Tel Aviv'de

Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Heyeti Ankara’da temaslarda bulundu

» »
Başbakanlık Avrupa Birliği (AB) Koordinasyon Merkezi Heyeti, 24-26 Nisan tarihleri arasında Ankara’da temaslarda bulundu.
Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Heyeti Ankara’da temaslarda bulundu

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Selçuk Yürükoğulları başkanlığındaki heyet temaslarında, Türkiye Cumhuriyeti-AB ilişkileri ve Kıbrıs-Avrupa Birliği konularını ele aldı. Heyet, T.C. AB Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) toplantılar gerçekleştirdi.

Ziyaretin ilk gününde Türkiye Cumhuriyeti AB Başkanlığı’nda, Büyükelçi Burak Özügergin, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanları ile bir araya gelen Heyet, Türkiye’nin AB ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs-AB ilişkileri konularında bilgi paylaşımında bulundu.

-Yürükoğulları

Toplantıda Selçuk Yürükoğulları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye için önemi ve Kıbrıs meselesi hakkındaki görüşlerini ifade etti. Yürükoğulları ayrıca, ilerleyen dönemde Türkiye Cumhuriyeti AB Başkanlığı’nın deneyimlerinden faydalanma ve ortak projeler gerçekleştirme fırsatının yaratılması temennisini dile getirdi.

-Gülseven

AB Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Betül Atasayan Gülseven ise, Merkez’in çalışmaları ve AB ile yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

-TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kayatürk ile görüşme

Ziyaret kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, uluslararası güncel gelişmeler, KKTC’nin AB ilişkileri ve AB projeleri ele alındı.

Toplantıda Yürükoğulları, Komisyon Başkanı Kayatürk’ten daha yakın ve aktif çalışmalar için destek talep ederken, AB Koordinasyon Merkezi ile ilerleyen süreçte iş birliği içerisinde çalışılacağı yönünde görüş ortaya çıktı.

Ziyarette ayrıca, tarım, çevre, enerji, sağlık, eğitim, sivil toplum ve ekonomi alanlarında programlama, izleme-değerlendirme ve bütçeleme süreçleri ele alındı.

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’nin gelecekteki stratejilerinin belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin deneyiminden yararlanılması yönünde birlikte çalışmalar yürütüleceği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 1 Mayıs’ın birleştirici gücünün çözüm ve barışa giden adil ve eşit bir gelecek inşa etmesi dileği ile: Yaşasın 1 Mayıs!30 Nisan 2024 Salı 10:05
  • LAÜ Neşeli Cumartesiler ’de Bahar neşesi yaşandı30 Nisan 2024 Salı 09:11
  • Hatice İntaç yazdı... Bir Mayısa Saatler Kaldı30 Nisan 2024 Salı 09:10
  • Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde elektrik kesintisi olacak30 Nisan 2024 Salı 08:53
  • 13 Kilo uyuşturucuyla yakalandılar...29 Nisan 2024 Pazartesi 15:50
  • Tozlu hava yarın gece yarısına kadar sürecek!29 Nisan 2024 Pazartesi 15:50
  • Meteoroloji açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor29 Nisan 2024 Pazartesi 15:49
  • Üniversiteye kayıt yaptırdığı gün mezun oldu...29 Nisan 2024 Pazartesi 15:48
  • 15 Yaşındaki gence cinsel saldırıda karar açıklandı!29 Nisan 2024 Pazartesi 15:47
  • "Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclisten geçti29 Nisan 2024 Pazartesi 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti