Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Heyeti Ankara’da temaslarda bulundu

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Selçuk Yürükoğulları başkanlığındaki heyet temaslarında, Türkiye Cumhuriyeti-AB ilişkileri ve Kıbrıs-Avrupa Birliği konularını ele aldı. Heyet, T.C. AB Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) toplantılar gerçekleştirdi.

Ziyaretin ilk gününde Türkiye Cumhuriyeti AB Başkanlığı’nda, Büyükelçi Burak Özügergin, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanları ile bir araya gelen Heyet, Türkiye’nin AB ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs-AB ilişkileri konularında bilgi paylaşımında bulundu.

-Yürükoğulları

Toplantıda Selçuk Yürükoğulları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye için önemi ve Kıbrıs meselesi hakkındaki görüşlerini ifade etti. Yürükoğulları ayrıca, ilerleyen dönemde Türkiye Cumhuriyeti AB Başkanlığı’nın deneyimlerinden faydalanma ve ortak projeler gerçekleştirme fırsatının yaratılması temennisini dile getirdi.

-Gülseven

AB Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Betül Atasayan Gülseven ise, Merkez’in çalışmaları ve AB ile yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

-TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kayatürk ile görüşme

Ziyaret kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, uluslararası güncel gelişmeler, KKTC’nin AB ilişkileri ve AB projeleri ele alındı.

Toplantıda Yürükoğulları, Komisyon Başkanı Kayatürk’ten daha yakın ve aktif çalışmalar için destek talep ederken, AB Koordinasyon Merkezi ile ilerleyen süreçte iş birliği içerisinde çalışılacağı yönünde görüş ortaya çıktı.

Ziyarette ayrıca, tarım, çevre, enerji, sağlık, eğitim, sivil toplum ve ekonomi alanlarında programlama, izleme-değerlendirme ve bütçeleme süreçleri ele alındı.

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’nin gelecekteki stratejilerinin belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin deneyiminden yararlanılması yönünde birlikte çalışmalar yürütüleceği vurgulandı.