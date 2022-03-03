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Çekya’da Olağanüstü Hal İlan Edildi

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Çekya, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Ukraynalıların komşu ülkelere akınının ardından olağanüstü hal ilan ilan etti.
Çekya’da Olağanüstü Hal İlan Edildi

Rusya'nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukraynalıların Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya gibi ülkelere akını da sürüyor.

Çekya, Ukraynalıların akını nedeniyle yaşanabilecek sorunları engellemek adına olağanüstü hal ilan etti. Bugünden itibaren geçerli olacak olağanüstü hal kararına ilişkin açıklama yapan Çekya Başbakanı Petr Fiala, “Mülteci akınıyla baş edebilmek için bu kararı aldık. Bu durum Çekya vatandaşlarını etkilemeyecek” ifadelerini kullandı.

Çekya'da olağanüstü hal 30 gün geçerli olacak. Ancak gerekmesi durumunda olağanüstü hal hükümet tarafından uzatılabilecek.

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