Çeler'e hakaret Özel Kalem Müdürünü isyan ettirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ağır bronşit tanısı ile hastanede müşahade altına alınırken, sosyal medyada “asgari ücret belirlenmesi gecikecek” endişesi yaşayan işçiler tarafından hakarete uğradı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ağır bronşit tanısı ile hastanede müşahade altına alınırken, sosyal medyada “asgari ücret belirlenmesi gecikecek” endişesi yaşayan bazı kişiler tarafından hakarete uğradı.

Bakan Çeler’e sosyal medyada hakaret edilmesinin ardından, Özel Kalem Müdürü Elmas Tokay ise, “yargıya başvuracağız” diyerek isyan etti.

Tokay, “geçmiş olsun demesi” gerekenlerin hakaret etmesine şu cümlelerle isyan etti:.

Gerçekten artık pes... Adam ağır bronşit. Doktor en az iki gün misafirimizsiniz, dinlenmelisiniz diyor. Sağlık herşeyden önemli diyor.. basın da çıkan haberin altına yapılan beddua ve küfürler ne demek yahu? Adam asgari ücret toplantısına serumla gitse “şov yapar” , toplantıyı hastaneye çağırsa “şov yapar” diye etmeyeceğinizi bırakmayacaksınız. Karar verin nedir derdiniz? Biraz insaf, kaç açıklamadır söylüyor, işçiden taraf duracağım. Daha ne desin ne yapsın. Herşey bir tek onun elinde mi sanki! Hani önce sağlık? O kendilerini facebook kahramanı ilan edenlere selam olsun, hukuk yoluna baş vuruyorum! Sahipsiz beddua döner vereni bulurmuş. Aklınızda olsun!!!