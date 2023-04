Cep telefonunuzun pil ömrünü kısaltan 3 hata

Artık akıllı telefonumuz olmadan bir adım bile atmıyoruz. Her an elimizde, her an ekranı kaydırıyoruz. Ancak bu elimizden düşürmediğimiz teknolojinin bir kötü tarafı var; o da şarj sorunu…

Hiç beklenmedik ya da istemediğimiz bir anda şarjı bitebiliyor hatta daha kötüsü telefonun pil ömrüne ve haliyle telefon sağlığına zarar verebiliyoruz.

Yenilenmiş teknoloji ürünleri hizmeti veren Back Market’ta görev alan ve eski cep telefonlarını yenileme konusunda uzmanlaşmış bir telefon onarım uzmanına göre, çoğumuz telefonlarımızı yanlış şarj ediyoruz. Genelde telefonlarımızı şarj etme şekli aslında cihazın piline zarar verebiliyor ve cihazın şarj miktarını kalıcı olarak azaltabiliyor.

YANLIŞ ŞARJ ETMEK

Back Market’tan Kewin Charron, öncelikle yaygın yapılan ve üstelik doğru bir kullanım olduğu zannedilen; telefonların pilinin tamamen bitmesine izin vermenin zararlı olduğu konusunda uyarıyor: “Telefonunuzu prize takılı bırakmak veya şarjının bitmesine izin vermek, pilinizin ömrünü hızla azaltır. Bunun yerine, şarj düzeyini yüzde 20-80 arasında tutmayı hedeflemelisiniz.”

Charron, bunun başarılması zor gibi görünse de birçok yeni cihazın şarjı optimize etme seçeneği sunduğunu söylüyor. Örneğin iPhone kullanıcıları için şu talimatları veriyor:

“iOS 13 ve sonraki sürümlere sahip iPhone’lar için, iPhone Ayarları > Pil > Pil Sağlığı ve Şarj Etme bölümüne gidin ve İyileştirilmiş Pil Şarjı öğesini seçin. Bu ayar pilinizin aşınmasını otomatik olarak azaltacak ve ömrünü uzatacaktır.”

Charron, Android cihaz kullanıcıları için ise şu talimatı veriyor:

“Ayarlarınıza girip Pil > Pil Kullanımı’nı seçerek pil sağlığınızı görebilirsiniz. Ardından, Pil Kullanımını Yönet altında, pilinizin ömrünü uzatmaya otomatik olarak yardımcı olmak için Optimize Edildi’ye dokunun.”

ŞARJ BAĞLANTI NOKTASINA DİKKAT

Charron, pil ömrüne zamanla zarar verebilecek bir başka sorunun da şarj bağlantı noktasındaki kir olduğunu söyledi: “Kırıntılar ve tozlar, mobil cihazlarınızın ve pil ömrünüzün düşmanları. Telefonun şarj bağlantı noktalarında toz biriktiğinde cihazın aşırı ısınmasına veya şarjın durmasına neden olur. Telefonunuzu güvenli bir şekilde temizlemek, pilinizin uzun süreli hasara neden olabilecek aşırı ısınmayı engelleyebilir.”

Charron, telefona zarar verebilecek artıklardan kurtulmak ve şarj bağlantı noktasını temizlemek için bir kürdan ve nemli bir bez kullanmayı öneriyor.

ÇOK SICAK VE ÇOK SOĞUK TELEFONA ZARAR VERİR

Charron, ayrıca telefonun doğrudan güneş ışığına maruz kalmasının da bataryaya kalıcı olarak zarar verebileceği konusunda uyarıyor: “Telefonunuzun aşırı ısındığına dair uyarılar alırsanız bu, pilin uzun süreli hasar aldığı anlamına gelebilir.”

35°C’nin üstü ve aynı zamanda 0°C’nin altı pilinizin ömrüne zarar verebilir. Bu nedenle, telefonu uzun süre doğrudan güneş ışığından uzak tutmak ve sıcak yerlerde kullanımını sınırlandırmak son derece önemli.

Cihazın iç sıcaklığı normal çalışma aralığını aştığında ekran kararır veya kamera flaşı devre dışı kalır. Charron, bu durumda da şu önerilerde bulunuyor: “Telefonunuzu şarj ederken, sıcaklığı 32°C’den düşük, serin ve nemsiz bir ortam bulun.”

Ayrıca telefonun fazla ısınmasını önlemek için de şu adımları izlemeyi öneriyor: “Telefonunuz şarjda değilken, parlaklığını düşürerek aşırı ısınmasını önleyebilirsiniz. Telefonunuzun pili zayıfsa ve sinyal arıyorsa bu, cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu nedenle, sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz, Uçak Modu’nu açın.”