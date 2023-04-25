  • BIST 4.891,01
  • Altın 1246.403
  • Dolar 19.4159
  • Euro 21.3063
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Cep telefonunuzun pil ömrünü kısaltan 3 hata

»
Cep telefonu fiyatları dudak uçuklatan rakamlara çıkarken, eldeki telefonlara en iyi şekilde bakmak da son derece önemli bir hale geldi. Cep telefonu onarımında uzman bir isim, telefonların ömrünü kısaltan en yaygın hataları sıraladı. Bunları telefonunuza
Cep telefonunuzun pil ömrünü kısaltan 3 hata

Artık akıllı telefonumuz olmadan bir adım bile atmıyoruz. Her an elimizde, her an ekranı kaydırıyoruz. Ancak bu elimizden düşürmediğimiz teknolojinin bir kötü tarafı var; o da şarj sorunu…

Hiç beklenmedik ya da istemediğimiz bir anda şarjı bitebiliyor hatta daha kötüsü telefonun pil ömrüne ve haliyle telefon sağlığına zarar verebiliyoruz.

Yenilenmiş teknoloji ürünleri hizmeti veren Back Market’ta görev alan ve eski cep telefonlarını yenileme konusunda uzmanlaşmış bir telefon onarım uzmanına göre, çoğumuz telefonlarımızı yanlış şarj ediyoruz. Genelde telefonlarımızı şarj etme şekli aslında cihazın piline zarar verebiliyor ve cihazın şarj miktarını kalıcı olarak azaltabiliyor.

YANLIŞ ŞARJ ETMEK

Back Market’tan Kewin Charron, öncelikle yaygın yapılan ve üstelik doğru bir kullanım olduğu zannedilen; telefonların pilinin tamamen bitmesine izin vermenin zararlı olduğu konusunda uyarıyor: “Telefonunuzu prize takılı bırakmak veya şarjının bitmesine izin vermek, pilinizin ömrünü hızla azaltır. Bunun yerine, şarj düzeyini yüzde 20-80 arasında tutmayı hedeflemelisiniz.”

Charron, bunun başarılması zor gibi görünse de birçok yeni cihazın şarjı optimize etme seçeneği sunduğunu söylüyor. Örneğin iPhone kullanıcıları için şu talimatları veriyor:

“iOS 13 ve sonraki sürümlere sahip iPhone’lar için, iPhone Ayarları > Pil > Pil Sağlığı ve Şarj Etme bölümüne gidin ve İyileştirilmiş Pil Şarjı öğesini seçin. Bu ayar pilinizin aşınmasını otomatik olarak azaltacak ve ömrünü uzatacaktır.”

Charron, Android cihaz kullanıcıları için ise şu talimatı veriyor:

“Ayarlarınıza girip Pil > Pil Kullanımı’nı seçerek pil sağlığınızı görebilirsiniz. Ardından, Pil Kullanımını Yönet altında, pilinizin ömrünü uzatmaya otomatik olarak yardımcı olmak için Optimize Edildi’ye dokunun.”

ŞARJ BAĞLANTI NOKTASINA DİKKAT

Charron, pil ömrüne zamanla zarar verebilecek bir başka sorunun da şarj bağlantı noktasındaki kir olduğunu söyledi: “Kırıntılar ve tozlar, mobil cihazlarınızın ve pil ömrünüzün düşmanları. Telefonun şarj bağlantı noktalarında toz biriktiğinde cihazın aşırı ısınmasına veya şarjın durmasına neden olur. Telefonunuzu güvenli bir şekilde temizlemek, pilinizin uzun süreli hasara neden olabilecek aşırı ısınmayı engelleyebilir.”

Charron, telefona zarar verebilecek artıklardan kurtulmak ve şarj bağlantı noktasını temizlemek için bir kürdan ve nemli bir bez kullanmayı öneriyor.

ÇOK SICAK VE ÇOK SOĞUK TELEFONA ZARAR VERİR

Charron, ayrıca telefonun doğrudan güneş ışığına maruz kalmasının da bataryaya kalıcı olarak zarar verebileceği konusunda uyarıyor: “Telefonunuzun aşırı ısındığına dair uyarılar alırsanız bu, pilin uzun süreli hasar aldığı anlamına gelebilir.”

35°C’nin üstü ve aynı zamanda 0°C’nin altı pilinizin ömrüne zarar verebilir. Bu nedenle, telefonu uzun süre doğrudan güneş ışığından uzak tutmak ve sıcak yerlerde kullanımını sınırlandırmak son derece önemli.

Cihazın iç sıcaklığı normal çalışma aralığını aştığında ekran kararır veya kamera flaşı devre dışı kalır. Charron, bu durumda da şu önerilerde bulunuyor: “Telefonunuzu şarj ederken, sıcaklığı 32°C’den düşük, serin ve nemsiz bir ortam bulun.”

Ayrıca telefonun fazla ısınmasını önlemek için de şu adımları izlemeyi öneriyor: “Telefonunuz şarjda değilken, parlaklığını düşürerek aşırı ısınmasını önleyebilirsiniz. Telefonunuzun pili zayıfsa ve sinyal arıyorsa bu, cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu nedenle, sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz, Uçak Modu’nu açın.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mars'ta Yaşam, NASA'nın kızıl gezegendeki koşulların simülasyonunda bir yıl23 Nisan 2023 Pazar 21:31
  • Parça parça evinize gelen 'Ikea' İsveç arabası23 Nisan 2023 Pazar 21:24
  • Ücretsiz mavi tikleri kaldıran Musk üç ünlünün parasını cebinden verdi23 Nisan 2023 Pazar 16:00
  • Ünlü yargıçtan yapay zekâ açıklaması: “Bir gün robotlar karar verecek”23 Nisan 2023 Pazar 14:53
  • Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı23 Nisan 2023 Pazar 13:34
  • Dünya Günü 2023 Google’a Doodle oldu! İklim Değişikliği nedir, sonuçları neler?22 Nisan 2023 Cumartesi 16:55
  • Meta binlerce kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor22 Nisan 2023 Cumartesi 15:29
  • Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü22 Nisan 2023 Cumartesi 11:34
  • Gülen yüzlü robot EVE birçok çalışanı işsiz bırakabilir21 Nisan 2023 Cuma 20:56
  • Elon Musk, Twitter’da neleri değiştirdi?21 Nisan 2023 Cuma 20:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti