  • BIST 5.012,34
  • Altın 1236.89
  • Dolar 19.3959
  • Euro 21.2441
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Çevreciler yol ortasına duvar ördü

» »
Fransa'nın güneyinde Toulouse ve Castres kentlerini birbirine bağlayacak otoyolun inşasına karşı çıkan çevreciler yol ortasına duvar ördü.
Çevreciler yol ortasına duvar ördü

Birçok çevreci topluluk ve derneğin çağrısıyla, Toulouse ve Castres kentlerini birbirine bağlayacak otoyola karşı çıkan binlerce gösterici yürüyüş düzenledi.

Tarn vilayetindeki Saix kentinde başlayan gösteri kapsamında protestocuların yaklaşık 12 kilometre yürümesi bekleniyor.

Göstericiler arasında milletvekilleri Anne Stambach-Terrenoir ve Sandrine Rousseau gibi muhalif siyasetçiler de yer alıyor.

“400 HEKTAR ALAN YOK EDİLECEK”

Organizatörler yaptıkları yazılı açıklamada, otoyol inşaatı kapsamında 53 kilometre boyunca zift döküleceğini belirterek bunun tarıma elverişli 400 hektar alanı yok edeceğini savunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin yola muz kabukları fırlattığı ve yol ortasında duvar ördüğü görülüyor.

Fransız BFMTV kanalı, göstericilerin yol ortasında saman balyaları ve araba lastiklerini ateşe verdiğini aktardı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İklim değişikliği, doğa olaylarından ekonomiye kadar çok yönlü olumsuz etkisini sürdürüyor21 Nisan 2023 Cuma 19:39
  • Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor21 Nisan 2023 Cuma 11:15
  • ABD ordusuna UFO ihbarı yağıyor20 Nisan 2023 Perşembe 12:16
  • Avrupa'ya yaz için kuraklık uyarısı20 Nisan 2023 Perşembe 11:20
  • Nesli tükenme tehlikesindeki makak maymunları Çin’e satılacak19 Nisan 2023 Çarşamba 23:47
  • Elektronik sigara, gençlerin sigarayı daha çok içmesine sebep oluyor19 Nisan 2023 Çarşamba 21:58
  • BM'nin nüfus raporu: Kadınların üreme hakları ihlal ediliyor19 Nisan 2023 Çarşamba 21:15
  • BM: Hindistan nüfusu Çin’e 3 milyon fark atacak19 Nisan 2023 Çarşamba 16:04
  • Okyanustaki çöp alanlarında deniz canlısı türleri gelişmeye başladı18 Nisan 2023 Salı 21:56
  • Hava kirliliği, yaşamın her aşamasında insan sağlığına zarar veriyor17 Nisan 2023 Pazartesi 23:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti