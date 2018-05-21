CHP'de liste depremi; işte liste dışı kalan isimler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantılarının ardından milletvekilli listeleri de büyük oranda belli oldu. Kılıçdaroğlu’nun listelerde büyük oranda değişikliğe gittiği belirlenirken kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler ve Muharrem İnce’ye yakınlığıyla tanınan milletvekillerinin büyük bölümü liste dışı kaldı.

Kulislerde CHP grubunda yüzde 50'ye yakın bir tırpan yaşandığı belirtilirken Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Mustafa Balbay, İlhan Cihaner, Ali Şeker, Zeynep Altıok, Haluk Pekşen, Şenal Saruhan, Musa Çam, Erdin Bircan, Hüsnü Bozkurt, Necati Yılmaz'ınlistelerde yer almaması dikkat çekti. Adaylık listelerinde ismi olmayan bir isimler arasında Umut Oran ve Melda Onur da yer aldı.

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan liste dışı kaldı. Liste dışı kalan diğer bir isim de Sivas katliamı davasının avukatı Şenal Saruhan oldu.

İnce'ye yakın milletvekilleri liste dışı

Muharrem İnce’ye yakın yaklaşık 20 milletvekilinden çoğunluğunun aday listelerine girmediği görüldü. İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mehmet Tüm, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. İnce'ye yakın isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzünlistelerde yer aldı.

Liste dışı kalan isimlerden açıklama

Liste dışında kalan sürpriz isimlerden Barış Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter'dan, “Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız” dedi.

Eren Erdem: Vekillik önemli değil. Önemli olan,Türkiye demokrasisi

Liste dışı kalan diğer isim olan Eren Erdem de “Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim. Vekillik önemli değil. Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!” ifadelerini paylaştı.

Eren Erdem ilk paylaşımından kısa bir süre sonra bu kez “Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!” mesajını paylaştı.