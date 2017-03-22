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Çiçekçilik sektörü endişeli; Hollanda'ya 500 milyon dolarlık ihracat tehlikede

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Çiçekçilik sektörü endişeli; Hollanda'ya 500 milyon dolarlık ihracat tehlikede
Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle 2016 hedefini tutturamayan çiçekçilik sektörü, Hollanda krizinin ardından 2017 yılı hedefleri için endişeli

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Hollanda ile yaşanan kriz nedeniyle, 2023 yılına kadar toplam 500 milyon dolarlık ihracatı hedefleyen yatırımlar için görüştükleri 30 Hollandalı firmanın, projelerden vazgeçmek üzere olduğunu söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle 2016 hedefini tutturamayan çiçekçilik sektörü, Hollanda krizinin ardından 2017 yılı hedefleri için endişeli.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Bağdatlıoğlu, 2016 yılında yüzde 20'lik hedeflerinin Rusya krizi nedeniyle yüzde 5’lerde kaldığını söyledi. 10 milyon dolarlık ihracat hacminin Rusya krizi nedeniyle 50 bin dolarda kaldığını belirten Bağdatlıoğlu, "Rusya’da kaybettiğimiz pazarı Avrupa ülkelerinde kullandık. Şimdi de 'kurtarıcı' dediğimiz Hollanda ile kriz yaşıyoruz" dedi.

Türk çiçekçiliğinin geleceği için Hollandalı 30 firma ile endemik bitkileri yetiştirip ihracatını Türkiye’den yapmak üzere önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Bağdatlıoğlu, kriz nedeniyle projenin iptal edilmek üzere olduğunu ifade etti.

Siyasilerin bugünlerde söylediklerine çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bağdatlıoğlu, Hollanda’nın sırt çevrilemez bir ülke olduğunu belirterek, "2023 yılına kadar 500 milyon dolarlık hedefler için Hollanda ile yaptığımız projeler vardı. 19 Mayıs'ta 30 Hollandalı firma ile bir çalışmamız vardı. Bu çalışma ile burada ürünler yetiştirip 2 yıl içinde Hollanda'ya ihraç edilecekti. Bir değerlendirme görüşmesi yapacaktık, ancak dün aldığımız bir habere göre iptal etmek istiyorlar. 'Türkiye'de acaba bizi istiyorlar mı' diye bir korkuya kapıldılar. Biz hemen cevap verdik, bunun siyasi bir kriz olduğunu ve ticaretin devam etmesi gerektiğini söyledik" dedi.

“Rusya pazarını kaptırdık”

Rusya ile suların durulduğunu ve pazarın yeniden açıldığına tam olarak sevinemediklerini belirten Bağdatlıoğlu, geçen 1 yıllık sürede Rusya pazarını Azerbaycan ve komşu ülkelere kaptırdıklarını söyledi.

Pazarın eski halini alması için çok çalışmaları gerektiğini de aktaran Bağdatlıoğlu, "Yeni pazarlar için çalışmamız gerekiyor. Fuarlara gitmemiz ve yüzde 40-50 daha fazla efor harcamamız lazım. Rusya ile kriz yaşadığımızda Almanya, Hollanda ve diğer ülkelere ürünlerimizi gönderdik" diye konuştu.

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