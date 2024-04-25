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Tatar: Gün gelecek su, petrolden daha değerli olacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de Tarımsal Üretimde Suyun Etkin Kullanımı Çalıştayı’nda yerel kaynakların korunmasının önemine işaret etti.
Tatar: Gün gelecek su, petrolden daha değerli olacak

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin iş birliğiyle YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Su İşleri Dairesi’nden yetkililer yer alıyor.

İki gün sürecek Çalıştay’da, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan çalışma grupları; “Su ve Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı”, “Sulama Yöntemleri ve Suyun Etkin Kullanımı”, “Sulu Alanlarda Drenaj”, “Tuzluluk Sorunları ve Gübreleme Teknikleri”, “Atık Su Kullanımı ile Kuru Tarım-da Yapay Zekâ” ve “Su Yönetimi’’ başlıklarını ele alıyor.

Tatar: “Anadolu’dan getirilen su bir ilk”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, Çalıştay’ın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak, teşekkür etti. Tatar, Dünya’da su kaynaklarında yaşanan rağmen KKTC’de yürütülen çalışmalar sonucunda 2015 yılından itibaren kesintisiz olarak Anadolu’dan su getirildiğini anımsatan Tatar, KKTC’ye getirilen suyun, hem içme ve kullanma suyu ihtiyacı hem de tarımsal ihtiyaçlara yönelik bir milat niteliğinde olduğunu kaydetti. KKTC’nin ihtiyaçlarının karşılanması ve halkın refahı için Anadolu suyunun önemine değinen Tatar, dünyada bir ilk olan su projesinin hayata geçirilmesi sürecine ve yöntemine değindi. Cumhurbaşkanı Tatar, su projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti.

“Gün gelecek su, petrolden daha değerli olacak”

KKTC’nin yerel kaynaklarını korumanın önemine değinerek, geleceğe yönelik beklenmedik durumlara karşı tedbir alınarak hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Tatar, özellikle tarımda atık suların yeniden değerlendirilebilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gün gelecek su, petrolden daha değerli olacak… Suyun korunması dünyanın her yerinde büyük öneme sahiptir.” dedi. Tatar, Güzelyurt’un yerel kaynakların zenginliği açısından önemine de vurgu yaptı.

Gıda üretiminin özellikle pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Tatar, gıda üretiminde yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıya karşı su kaynaklarının korunmasının gerekliliğine işaret etti.

Nüfus artışı dolayısıyla da su kaynaklarının korunmasının önemli olduğunu anlatan Tatar, tarımda zamanı geldiğinde tür değişiklikleriyle daha fazla verim almak ve dinamik dünyaya ayak uydurmak gerektiğini ifade etti.

Ülkenin bereketli olduğundan da bahseden Tatar, Çalıştay’da suyun bir kıt kaynak olarak öneminin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Selçuk Üniversitesi Rektörü ve ekibine, Yakın Doğu Üniversite ekibine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve ekibine teşekkür etti.

Tatar konuşmasında, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rum tarafına, egemenlik temelinde bir antlaşma olduğu zaman Anadolu suyunu Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ettikten sonra paylaşma önerisi yaptıklarını, ancak bir cevap alamadıklarını da söyledi.

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