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Güvercinlik'te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Narkotik Operasyonunda 700 Gram Metamfetamin Bulundu, İki Kişi Tutuklandı
Güvercinlik'te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Güvercinlik’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Güvercinlik'te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, bölgede büyük yankı uyandırdı. 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen operasyon kapsamında, G.K. (E-46) isimli şahsın kontrolündeki bir iş yerinde titiz aramalar gerçekleştirildi. Bu aramalarda, toplam 700 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon detaylarına göre, Narkotik ekipleri iş yerinde bulunan ve metamfetamin olarak değerlendirilen bu maddeyle birlikte, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet el yapımı cam pipo da tespit etti. Bu bulgular, yapılan operasyonun boyutunu ve ciddiyetini gözler önüne serdi.

Operasyon sonucunda G.K. (E-46) ile bağlantılı olduğu düşünülen A.D. (E-52) isimli şahıs tutuklandı. Ancak, olayın boyutu ve şüphelilerin çevresi nedeniyle soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Polis yetkilileri, operasyonun sadece bir başlangıç olduğunu ve bu tür illegal faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

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