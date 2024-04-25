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LAÜ’de Eczacı Olmak konulu seminer ve Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından “Eczacı Olmak” konulu seminer ve “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi.
LAÜ’de Eczacı Olmak konulu seminer ve Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi

Program, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şermin Tetik, davetli konuşmacılar; Prof. Dr. Mesut Sancar ve Dr. Duygu Yazıcıoğlu, fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Seminer, nadir hastalıklar alanında çalışan Rhythm Pharmaceuticals'ı temsilen TRISPERA Pharma Solutions'da Grup Medikal Müdürü olarak görev yapmakta olan Dr. Duygu Yazıcıoğlu’nun “Danışman Eczacı Her Yerde” konulu konuşması ile başladı. Ardından, Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mesut Sancar’ın “Eczane Eczacılığında Dönüşüm, Klinik Eczacılığın Yükselişi” konulu konuşması ile devam etti.

   Konuşmacıların sunumlarının ardından “2023-2024 Akademik Yılı Eczacılık Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni”ne geçildi.

Öncelikle, 2023-2024 Akademik Yılı sonunda mezun olacak olan 5. sınıf Eczacılık Fakültesi öğrencilerine beyaz önlükleri davetli konuşmacılar ve fakülte hocaları tarafından giydirildi. Ardından Fakülte Dekan Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Mevhibe Tamirci’nin eşliğinde 5. sınıf öğrencilerinin yemin töreni gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından gruplar halinde sahneye davet edilen birinci sınıf öğrencilerin önlükleri 5. sınıflar öğrenciler tarafından giydirildi. Böylelikle eczacı olmak için ilk adımlarını atan birinci sınıflara bayrak teslimi 5. sınıf öğrencileri tarafından aktarılmış oldu.

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