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Özersay Polis'e 100 Kişilik Liste Verdi! İçinde Müsteşar, Kaymakam ve müdürler var!

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Özersay Polis'e 100 Kişilik Liste verdi! İçinde Müsteşar, Kaymakam ve müdürler var!
Özersay Polis'e 100 Kişilik Liste Verdi! İçinde Müsteşar, Kaymakam ve müdürler var!

İşte HP lideri Kudret Özersay'ın yaptığı açıklama;

Bu sabah itibariyle Polis Genel Müdürülüğü’ne başvurarak yaklaşık 100 kişilik bir isim listesini polisle paylaştık. Masumiyet karinesi saklı kalmak üzere, kamuda kaymakam, müdür, müdür muavini, geçici, memur, öğretmen ve polis gibi görevlerde bulunan ve Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden diploma almış olan bu kişilerin diplomalarının sahte olup olmadığının öncelikli olarak araştırılmasını talep ettik. Sahte diploma konusunu yakından takip etmeye ve kamuoyunu sürekli bilgilendirmeye #devam edeceğiz.

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