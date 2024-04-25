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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi duyurdu: Bir asgari ücret ceza!

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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden çöp konteynırlarının sadece evsel atıklar dışında atılan çöplerin belediye ekipleri tarafından alınmayacağını ve asgari ücret yasal işlem uygulanacağını duyurdu.
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi duyurdu: Bir asgari ücret ceza!

Belediyeden yapılan açıklamada, “Evsel çöp bidonlarının içerisine atılan dal, ot, çim, karton malzeme ve diğer atıklar çöp araçlarına zarar vermekte ve çalışma arkadaşlarımızın rutin görevlerini aksatmaktadır. Evsel atık harici atıkları çöp bidon/konteynırlarının içerisine atılmaması gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, “Çöp bidonlarının içerisine evsel çöp atıkları haricinde atılan çöpler belediye ekipleri tarafından alınmayacak ve bir asgari ücret (27587.00 TL) yasal işlem uygulanacaktır” açıklaması yapıldı.

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