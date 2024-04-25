Eko Gün için stant sahiplerine gıda güvenliği eğitimi verildi

5 Mayıs 2024 Pazar günü Büyükkonuk'ta gerçekleşecek olan Büyükkonuk Eko Gün' ü kapsamında çalışmalar son hızıyla devam diyor.

Eko Gün’de gıda ile uğraşan ve satış yapacak olan stant sahiplerine yönelik, Gıda Güvenliği Ve Hijyen konularında eğitim verildi. Eğitim veren Gıda Mühendisi Gülsen Akdoğdu, bir günlük olan etkinlikte her şeyden önemli olan temiz güvenli gıda üretip, katılacak olan kişilere güven içinde huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarını ve toplum sağlığını koruma yönünde gerekli bilgiler verdi.

Gülsen Akdoğdu, hem etkinlik öncesi eğitim verilip, etkinlik günü de gün boyu gıda stantları ve Restorantları denetleyeceğini açıkladı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu da yaptığı açıklamada, "Eko Gün’ün esas amacının kırsalda yaşayıp pazar imkânı bulamayan ev hanımlarının ve küçük üreticilerin desteklenmesi ve bölgemiz ile kültürümüzün tanıtılmasıdır. Tabii ki bunun yanında üreticiyi desteklediğimiz kadar katılımcı ve bölgemize ziyarete gelip alışveriş yapan halkında sağlığını korumak da birinci vazifemiz. Her yıl Eko gün öncesi gıda ürünü yapıp satış yapan kişilere yönelik yapılan eğitimlerin bir yenisini de yine yaptık. Gıda Mühendisi Gülsen Akdoğdu hanım hem eğitim yapıp hem de 5 Mayıs günü tüm gıda ürünü satışı yapan üreticileri denetleyecektir. Tüm halkımıza buradan çağrımız, güven içinde gönül rahatlığı ile alışveriş yapabileceklerdir” dedi.