Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, “Üretirken batıyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan şiirsel açıklamayla, üreticilerin sorunlarına işaret edildi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un icraatları eleştirildi.

Doğrudan gelir desteği ve akaryakıt desteklerinin ödenmemesini eleştiren, üreticinin üretirken battığını kaydeden Çiftçiler Birliği, Bakan Oğuz’un sütlerini, emeğini, aşını, geleceğini yollara döken üreticiyi ziyaret etmesiyle sorunların çözümlenmediğini belirtti.

Destekleri ödemeyen bakanın mazeretinin ne olduğunu sorulan Çiftçiler Birliği açıklamasında, “Tarımın her dalında sıkıntılar devam ederken her şey dört dörtlükmüş gibi kapı kapı gezerek ‘yanındayım’ demekle olmuyor. Hasat sonrasına kalmış akaryakıt desteğini ödemeyen ilk bakan üreticiyi ziyaret etmeye devam et, et ki bir ah değil, bin ah işit” denildi.

Tarımın bitmemesi, üretimin sürmesi için anlayış isteyen Çiftçiler Birliği, doğrudan gelir desteği ve akaryakıt desteği ödemelerinin halen yapılmamasını da eleştirdi.