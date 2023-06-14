  • BIST 5.482,81
  • Altın 1483.837
  • Dolar 23.6694
  • Euro 25.5411
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çıkmadan efsaneleşen oyun Starfield, görücüye çıktı

» »
Skyrim ve Fallout 4 gibi beğenilen oyunların dağıtımcı firması Bethesda’nın çıkmadan efsaneleşen oyunu Starfield, dünkü XBox gösteriminde sunuldu ve resmi çıkış tarihi paylaşıldı: 6 Eylül 2023.
Çıkmadan efsaneleşen oyun Starfield, görücüye çıktı
Fotoğraf: Bethesda

Starfield’ı efsane yapan şey neredeyse 25 yıldır geliştiriliyor oluşu. Elbette Starfield, 25 yıl boyunca aktif olarak geliştirilen bir oyun değil. Ama 25 yıl boyunca Bethesda yöneticilerinin aklında böyle bir fikir vardı.

Bethesda, 2000’den önce uzay temalı birkaç oyun geliştirme girişiminde bulunmuş ancak bunlar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

2000’li yıllardaysa Bethesda yöneticileri ‘Star Trek’ etkisiyle ‘Starifield gibi’ bir oyun fikri düşündü ama projeyi ilerletemediler. Zaman zaman oyunla ilgili yeni fikirler ortaya atılmış, metinler yazılmış ama somut bir şey ortaya çıkmamıştı. Oyuncular da ‘uzun bir bekleyişe’ geçmişti.

Oyun, resmen 2018’de duyuruldu. Dünkü XBox etkinliğinde de Starfield’ın oynanışı gösterildi. Starfield’a 45 dakika ayrıldı.

Dünkü gösterim XBox için çok önemliydi çünkü son dönemde Xbox, ‘özel oyun kıtlığı’ nedeniyle eleştiriliyordu. Strafield da XBox’a özel olarak çıkacak oyunlardan biri.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öldüğü sanılan kadının cenazesinde nefes aldığı fark edildi13 Haziran 2023 Salı 10:50
  • Günlük burç yorumları (13 Haziran 2023)13 Haziran 2023 Salı 08:25
  • Ordusu olmayan ülkeler12 Haziran 2023 Pazartesi 22:22
  • "Popun tanrıçası" kariyerinde bir ilki başararak rekor kırdı12 Haziran 2023 Pazartesi 08:58
  • Günlük burç yorumları (12 Haziran 2023)12 Haziran 2023 Pazartesi 08:34
  • Haftalık burç yorumları (12 - 18 Haziran 2023)11 Haziran 2023 Pazar 22:12
  • 2.300 kişiye soruldu: Kadınlar, erkeklerden daha iyi yöneticilik yapıyor11 Haziran 2023 Pazar 20:53
  • Bilim insanları, kelliğe çare buldu.. İşte çaresi...11 Haziran 2023 Pazar 19:42
  • Bilim insanları açıkladı: Şekersiz diye satılan gazlı içecekler 1 saatte vücuda nasıl etki ediyor11 Haziran 2023 Pazar 13:52
  • Günlük burç yorumları (11 Haziran 2023)11 Haziran 2023 Pazar 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti