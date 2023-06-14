Çıkmadan efsaneleşen oyun Starfield, görücüye çıktı

Skyrim ve Fallout 4 gibi beğenilen oyunların dağıtımcı firması Bethesda’nın çıkmadan efsaneleşen oyunu Starfield, dünkü XBox gösteriminde sunuldu ve resmi çıkış tarihi paylaşıldı: 6 Eylül 2023.

Fotoğraf: Bethesda

Starfield’ı efsane yapan şey neredeyse 25 yıldır geliştiriliyor oluşu. Elbette Starfield, 25 yıl boyunca aktif olarak geliştirilen bir oyun değil. Ama 25 yıl boyunca Bethesda yöneticilerinin aklında böyle bir fikir vardı.

Bethesda, 2000’den önce uzay temalı birkaç oyun geliştirme girişiminde bulunmuş ancak bunlar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

2000’li yıllardaysa Bethesda yöneticileri ‘Star Trek’ etkisiyle ‘Starifield gibi’ bir oyun fikri düşündü ama projeyi ilerletemediler. Zaman zaman oyunla ilgili yeni fikirler ortaya atılmış, metinler yazılmış ama somut bir şey ortaya çıkmamıştı. Oyuncular da ‘uzun bir bekleyişe’ geçmişti.

Oyun, resmen 2018’de duyuruldu. Dünkü XBox etkinliğinde de Starfield’ın oynanışı gösterildi. Starfield’a 45 dakika ayrıldı.

Dünkü gösterim XBox için çok önemliydi çünkü son dönemde Xbox, ‘özel oyun kıtlığı’ nedeniyle eleştiriliyordu. Strafield da XBox’a özel olarak çıkacak oyunlardan biri.