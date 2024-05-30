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Çin'de dinozor ayak izi fosili keşfedildi

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Çinli arkeologlar 120 milyon yıl öncesine ait 400’den fazla dinozor ayak izi fosili keşfetti. Keşif daha önce de fosillerin bulunduğu ve Dinozor Dağı olarak isimlendirilen alanda yapıldı.
Çin'de dinozor ayak izi fosili keşfedildi

Çin’in güneybatısındaki Dinozor Dağı kasabasında 400’den fazla dinozor ayak izi fosili keşfedildi. Fosillerin 120 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit edildi.

Daha önce tespit edilen fosillerden ismini alan dağlık alanda yeni bir keşif yapıldı. Bölgede çobanlık yapan köylülerin bildirmesiyle arkeologlar çalışmalara başladı.

Bunun üzerine bölgede 400’ü aşkın dinozor ayak izi fosili tespit edildi. Yeni keşifler üzerine bölgede fosil arama çalışmaları da hızlandırıldı.

Çinli Arkeologlar ilk kez bu kadar büyük ölçekte ve çeşitlilikte bir keşfin yapıldığını söyledi.

Ayak izi fosillerinin üç ayrı dinozor türüne ait olduğu düşünülüyor. Arkeologlar fosillerin erken Kretesa döneminden kalma olduğunu tahmin ediyor.

Bölgede 1938 yılından bu yana 120 dinozor fosili bulundu. Yeni tespit edilen ayak izi fosillerinin yeni dinozor fosili keşfine de yol açabileceği değerlendiriliyor.

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