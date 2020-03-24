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Çin'de görülen #Hantavirus nedir? yeni bir salgın mı?

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Çin'in Yunnan bölgesinde bir kişi hantavirus nedeniyle otobüste öldü. Otobüsteki 38 kişi karantinaya alındı. 
Çin'de görülen #Hantavirus nedir? yeni bir salgın mı?

Çin'in Yunnan bölgesinde bir kişi hantavirus nedeniyle otobüste öldü. Otobüsteki 38 kişi karantinaya alındı. 

Çin’de yaklaşık üç ayın ardından koronavirüs salgını nihayet kontrol altına alınırken bu kez de hantavirüs haberi gündeme düştü. Bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine beraber aynı otobüste yolculuk ettiği 32 kişiye test yapıldı.

Çin hükümetine ait Global Times gazetesinin aktardığına göre, Yunnan eyaletinde yaşayan ve iş için Shandong’a otobüsle dönen bir kişi, yolculuk sırasında yaşamını yitirdi. Yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hantavirüs taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine otobüste bulunan 32 yolcu da teste tabi tutuldu.

Hantavirüsler, fare gibi kemirgenlerden insanlara bulaşan ve bazı soy hatları Hantavirüs Pulmoner Sendrom (HPS) veya Böbrek Yetmezliği ve Kanamalı Ateş Sendromu (HFRS) olarak bilinen sendromlara neden olan bir virüs ailesidir. Kemirgenlerin idrarı, dışkısı, tükürüğü ve bazen ısırığından saçılan aerosollerle insana bulaşırlar. İnsandan insana bulaşma aşırı nadirdir. Dolayısıyla #koronavirüs örneğindeki gibi bir salgına neden olma ihtimalleri yok denecek kadar azdır. Bugüne kadar çok az sayıda "#hantavirus salgını" yaşandı ve bunların hepsinde "salgın" boyu vaka sayısı birkaç (mesela 17) hastayı aşmadı.

Belirtiler neler?

Griple benzer belirtiler gösteren hantavirüsünde hastalık bulaşan kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtiler görülebileceği bildiriliyor. Nadiren kulak ağrısı, boğaz ağrısı gibi belirtiler de görülebiliyor.

Hantavirüs enfeksiyonun önlenme için, yerleşim yerleri çevresinde kemiricilerin kontrolü tavsiye ediliyor. Enfeksiyonun aşısı veya özel bir tedavisi bulunmuyor.

(Kaynak:Evrim ağacı, https://www.cdc.gov/hantavirus/outbreaks/index.html )

Bu konuda Türk bilim insanı Atilla Uslu'da bir salgın olmayacağı düşüncesinde:

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