Çöp kamyonuna arkadan çarptı, 28 yaşında hayatını kaybetti!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; saat 02.35 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde ST 889 plakalı salon aracıyla seyreden 28 yaşındaki Sütcü, arka projektörleri ve tüm arka ışıkları yanar vaziyette duran 54 yaşındaki Fikri Murat yönetimindeki NV 533 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.
Çarpışmada ağır yaralanan Sütçü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Fikri Murat tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor.
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