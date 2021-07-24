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Covid-19 KKTC'de bir can daha aldı!

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Yoğun bakımda tedavi gören bir koronavirüs hastası daha hayatını kaybetti.
Covid-19 KKTC'de bir can daha aldı!

Yoğun bakımda tedavi gören bir koronavirüs hastası daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 tanısıyla 21 Temmuz’dan bu yana  Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşında (erkek) F.G Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada, hastanın hipertansiyon ve tiroit rahatsızlıkları bulunduğu belirtildi.

Son yaşanan can kaybıyla bilrikte KKTC’de salgının başlangıcından bu yana yaşanan ölümler 39’a ulaştı.

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