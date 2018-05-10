CTP Değirmenlik’te Belediye Başkan adayı ve Meclis Üyesi adaylarını tanıttı

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, tanıtım gecesinde CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman ile Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler konuşma yaptı.

Aday tanıtım gecesinde konuşan Başbakan Erhürman, Değirmenlik halkının yerel yönetimlerde örnek belediyecilik sergileyen CTP’ye desteğini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi. Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler de, bölge halkının en iyi hizmeti hak ettiğini ve hizmetlerin seçimden sonra da devam edeceğini vurguladı. Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, muhtarlar ve azaların halkla birlikte bölge sorunlarını çözeceklerini söyleyen Karavezirler, “Bayrağı almış olduğumuz noktadan daha ileriye taşımak için gerekli çalışmayı halkımızla bütünleşerek yürüteceğiz” dedi.