CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Bican'ın adaylığı açıklandı

Dün akşam düzenlenen CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Güzelyurt Belediye Başkan adayının Osman Bican olduğu toplantıya katılan Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıklandı.

Toplantı sonrası CTP Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Güzelyurt Belediye Meclis üyesi Veleddin Taşkent tarafından Osman Bican'ın adaylığı sosyal medyada duyuruldu.

Bir çok CTP'li Erhürman ve Bican'ın birlikte olduğu fotoğrafları paylaşarak adaylığın hayırlı olmasını diledi.