  • BIST 114.738
  • Altın 173,278
  • Dolar 4,0448
  • Euro 4,9643
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Bican'ın adaylığı açıklandı

» »
CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Bican'ın adaylığı açıklandı
CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Bican'ın adaylığı açıklandı

CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Bican'ın adaylığı açıklandı

Dün akşam düzenlenen CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Güzelyurt Belediye Başkan adayının Osman Bican olduğu toplantıya katılan Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıklandı.

Toplantı sonrası CTP Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Güzelyurt Belediye Meclis üyesi Veleddin Taşkent tarafından Osman Bican'ın adaylığı sosyal medyada duyuruldu.

Bir çok CTP'li Erhürman ve Bican'ın birlikte olduğu fotoğrafları paylaşarak adaylığın hayırlı olmasını diledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ulaş Gökçe Mağusa'da seçim startını veriyor... "Cümbezin altında buluşalım"03 Nisan 2018 Salı 10:29
  • Lapta'da bağımsız aday01 Nisan 2018 Pazar 15:30
  • 4'lü koalisyon ortakları yerel seçim ittifakında sona doğru31 Mart 2018 Cumartesi 12:23
  • Son Dakika: UBP Vadili örgüt başkanı görevden alındı!30 Mart 2018 Cuma 19:07
  • Yerel seçimlerde YKP sürprizi, GMB,LTB ve Girne'de aday çıkarıyor30 Mart 2018 Cuma 18:36
  • Son Dakika: Büyükkonuk'ta flaş aday29 Mart 2018 Perşembe 15:51
  • UBP aday krizini nasıl çözecek?29 Mart 2018 Perşembe 15:24
  • 4'lü koalisyon yerel seçim ittifakına doğru29 Mart 2018 Perşembe 10:02
  • Büyükkonuk’ta UBP karıştı!..29 Mart 2018 Perşembe 07:50
  • Yenierenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri birleşiyor27 Mart 2018 Salı 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti