CTP'de Mağusa Belediyesi sıkıntısı yaşanıyor, bağımsız aday da çıkması gündemde

Yerel seçimlerin 24 Haziran tarihinde yapılacağının açıklanması ile siyasette hareketlilik artmaya devam ediyor.

Gazimağusa'da Anamuhalefet partisi UBP'nin ve hükümetin küçük ortağı DP'nin desteğini alan Gazimağusa Bağımsız Belediye başkan adayı İsmail Arter 24 Haziran seçimlerine doğru hummalı bir çalışma yürütüyor.

Arter'e ilk rakip Gökçe

Akademisyen Ulaş Gökçe Cümbez oluşumu ile bir süre önce Gazimağusa Namık Kemal Meydanı'nda bulunan Cümbez ağacının altında önemli bir katılım ile Bağımsız olarak Belediye başkan adaylığını açıklamıştı. Gökçe'ye 2 veya 3 siyasal partinin de önümüzdeki günlerde destek açıklaması yapması bekleniyor.

CTP Adalıer dedi ama sular durulmadı

Uzun yıllar Gazimağusa Belediyesi'ni yöneten CTP'de ise aday çıkması beklenen partinin ilçe başkanı Oktay Kayalp'ın aday çıkmaması ve CTP'nin Erol Adalıer'i aday açıklaması Gazimağusa'da beklentileri karşılamamış olarak görünüyor. CTP'de adaylık için halen CTP Belediye Meclis Üyesi olan Salih Oktay'ın da müracaat etmek istediğini Oktay Kayalp'a ilettiği ve Kayalp'ın aday çıkmaması durumunda aday çıkacağını söylediği iddia ediliyor. Kayalp'ın aday çıkmaması üzerine Salih Oktay'ın Gazimağusa Belediye Başkanlığına bağımsız aday olacağı ve adaylığını da önümüzdeki günlerde açıklayacağı iddia edildi.