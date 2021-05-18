CTP:Halk iradesi, hukuk ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz!

CTP, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin Ad-Hoc Komitesini kurarak Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü'nü ihlal ettiğini açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

Halk iradesi, hukuk ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz!

UBP-DP-YDP Azınlık Hükumeti Anayasa, yasa, mevzuat, teamül tanımaz tavırlarına Meclis Genel Kurulu’nda bir yenisini daha ekleyerek ülke tarihine kara bir leke sürdü. Kurulduğu günden beri hukukun üstünlüğünü, demokratik teamülleri tanımamak konusunda ısrar eden hükümet, CTP’nin tüm uyarılarına rağmen ülkenin en önemli kurumu olan Meclis’e, yani halk iradesine, darbe niteliği taşıyan girişimi yaparken hiç utanç duymadı.

Seçim tarihi belirlenmesi ile ilgili iktidarın hazırlamış olduğu tasarı ile muhalefetin hazırlamış olduğu öneri, ivedilik kararı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin gündemindeyken, komite toplantıya çağrılmayarak işletilmemiş, imkan olduğu halde konu siyasi partilerle istişare edilmemiştir. Bunun yerine siyasi kültürümüze yakışmayan bir şekilde ayak oyunları ile hükümetin çoğunlukta olacağı ve kendi istediğini yapabileceği ve Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite kurulmuştur.

Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite’nin dayatma ile kurulması sadece Anayasa’yı ve Meclis İç Tüzüğü’nü ihlal etmekle kalmayıp bundan sonra yaşanacak tüm süreçlerde Meclis çalışmalarına ve halk iradesine de ciddi bir darbe vurmuştur. Azınlık hükümeti demokrasinin en temel kavramlarına aykırı olarak her türlü farklı görüş üzerinde tahakküm kurabileceğini sanmakta, diktatörlüğe heves etmektedir. Demokrasi ve hukuk halkın gözleri önünde çiğnenmekte ve bu durum insanlarımızın gözlerinden kaçmamaktadır.

Ülkemiz siyasetine kara bir leke süren UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin ben yaparım olur zihniyeti karşısında Cumhuriyetçi Türk Partisi Meclis’in, halk iradesinin, hukukun ve demokrasinin savunuculuğunu ve koruyuculuğunu yapmaya devam edecektir.