CTP'li Erkut Şahali: "HP'nin 'başbakanlık' önerisi, haddini aşan bir talep"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP'nin 'başbakan Teberrüken Uluçay olsun' önerisinde bulunduğunu belirterek, "Bu haddini aşan bir talepti" dedi. Şahali, hükümet kurma arayışları sürecinde HP'nin, TDP ve DP kadar özverili olmadığını ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, KTV’de Ali Çatal’un sunduğu ‘Parapolitik’ adlı programa konuk oldu.

"TDP VE DP'DEKİ ÖZVERİYİ HP'DEN GÖREMEDİK..."

4’lü koalisyon hükümeti kurma çalışmalarında HP’nin gereken özeni göstermediğini işaret eden Şahali, “ Hükümetin kurulabilmesinde olmazsa olmaz unsur HP’ydi. CTP’den sonra en fazla milletvekiline sahip partiydi. TDP ve DP kendi kapasiteleri çerçevesinde hükümet oluşumu için mesaiye katkı koydular. Çok özverili ve kendi önceliklerini geri plana atarak katkı sağladılar. Ancak HP’den aynı tavrı göremedik” dedi.

Şahali, HP’nin Başbakanlık dahil, hükümetin dizayn edilmesindeki her noktada belirleyici fonksiyon olmaya yönelik hareket ettiğini ifade etti.

"HP, 'Teberrüken Uluçay BAŞBAKAN OLSUN' ÖNERİSİ YAPTI, HADDİ AŞAN BİR TALEP"

CTP’nin samimiyetle hükümet kurma arayışında olduğunu belirten Şahali, Erhürman’ın, parti başkanlarıyla bir araya geldiği yemekte de ‘her şeui müzakere etmeye hazır olduğunu’ söylediğini dile getirdi. HP’nin bu noktayı yakalayarak, “Errhüman değil, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Başbakan olsun” talebinde bulunduğunu aktardı.

HP’nin bu tavrının haddini aşan bir girişim olarak gören Şahali, “HP eğer Sibel Siber hükümetine benzer bir yapı öngörüsüyle öneride bulunduysa kategorik olarak farklılık vardır.Siber, toplumsal uzlayışı hedefleyen, birleşik güçler konseptinin bir milletvekilli olarak çıkmıştı” diye konuştu.

"TATAR TAKVİM VURGUSU YAPTI"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, yetkisinin 60 gün içinde hükümetinin kurulmasını sağlamak olduğunu ve Tatar’ın dün “Geriye 30 gün kaldı” şeklindeni açıklamalarıyla takvim vurgusu yaptığını söyleyen Şahali, “Umarım Anayasa’da ifade edilen seçim ihtiyacı ortaya çıkmaz. Nasıl olduğundan çok hükümetin kurulması şu an için esastır. Bir an önce kurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“En sıradan işlerin dahi kitlendiği, çıkmazın derinleştiği bir noktadayız” diyen Şahali, “Bakanlar Kurulu olmaması nedeniyle sürücü ehliyetlerine ilişkin boşluk oluştu. Hem sürüş ehliyetleri yenilenemiyor hem yeni sürüş ehliyeti sınavı yapılamıyor. Böyle meseleler dahi hükümetsizliğe endekslendi. Hükümetin kurulması elzemdir” dedi.

Erken seçimin parlamentoda değişiklik sağlamayacağına dair görüşlerle ilgili ise Şahali, “Değişiklik sağlanabilir. Benim ilk kez vekil olduğum seçimlerde parlamentonun yüzde 46’sı yenilenmişti. Bunun anlamı 23 eski vekil parlamonto dışı kalmıştı. Önümüzdeki seçimle de pekala değişebilir” diye konuştu.