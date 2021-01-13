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CTP'li vekil Dogus Derya:Ersin bey halk sağlığını siyasetine alet ediyor

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CTP'li vekil Dogus Derya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı eleştirdi
CTP'li vekil Dogus Derya:Ersin bey halk sağlığını siyasetine alet ediyor

ERSİN BEY HALK SAĞLIĞINI SİYASETİNE ALET EDİYOR!

Ersin Tatar, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan ve kendisinin bile ne olduğunu bilmediği "eşit egemenlik" teranesini okumaya devam ederken, şimdi de halk sağlığını kendi siyasetine alet etmeye başladı! Dünyanın Covid-19 aşısı için seferber olduğu ve yardımlaştığı bir dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelecek olan aşıları kabul etmeyeceğimizi BM Genel Sekreteri Kıbrıs Danışmanı Spehar'a söylemiş. Üstüne bir de aşıların doğrudan AB'den gelmesi gerektiğini söyleyecek kadar kendinden geçmiş. İnsan hayatı ile ilgili bir meseleyi ucuz bir siyaset oyuncağı sanacak kadar siyasi sorumluluğu olmayan bir yaklaşımdır bu. Esnaf, işletmeler kepenk indirirken, yığınla insan işsiz kalırken, halk borç altında ve geçim sıkıntısı içinde çırpınırken, sağlık emekçileri perişan olurken, herkes belki bir umut olur diye aşı beklerken... Kısacası, ülkede zaten oturmamış sistem çökme tehlikesi ile yüz yüzeyken köy kahvelerinde maç izleyen birinden daha sorumlu bir yaklaşım mı bekliyordun? diye sorup gülenler olabilir. Beklemiyordum! Gelin görün ki bir kişinin sorumsuzluğu sadece kendisini etkiliyorsa komik, tüm halkı etkiliyorsa trajiktir!

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