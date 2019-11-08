  • BIST 103.153
  • Altın 271,292
  • Dolar 5,7533
  • Euro 6,3439
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile 16 Kasım Cumartesi görüşecek

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u 16 Kasım’da saat 11.00’de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile 16 Kasım Cumartesi görüşecek

Liderlerin gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık yapmak amacıyla 15 Kasım’da adaya gelecek Lute, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de aynı gün saat 18.30’da görüşecek.

Lute, referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde eylül ayında gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretinde liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Lute, adadan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i ara bölgede düzenlediği gayrı resmi resepsiyonda bir araya getirmişti.

Jane Holl Lute, resepsiyonun ardından yaptığı açıklamada, hafta boyunca ciddi ve odaklanmış görüşmeler gerçekleştirdiğini ve her iki liderin de bu sürecin devam etmesi için kararlılıklarını bildirdiğini belirtmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New York’ta bulundukları sırada ayrı ayrı görüştükten sonra liderlere üçlü görüşme davetinde bulunmuştu. Liderlerin olumlu yanıt vermesi üzerine üçlü görüşmenin 25 Kasım’da Berlin’de yapılacağı duyurulmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden AKSA’yla ilgili açıklama08 Kasım 2019 Cuma 18:59
  • Tasarruflarında uyuşturucu madde ve hap bulunan zanlılara 5 gün ek tutukluluk08 Kasım 2019 Cuma 18:54
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile 16 Kasım Cumartesi görüşecek08 Kasım 2019 Cuma 18:46
  • Hava bu hafta nasıl olacak?08 Kasım 2019 Cuma 18:42
  • Haftasonu telefon ve internet kesintisi08 Kasım 2019 Cuma 18:37
  • Özersay: Kapalı Maraş politikamıza kararlılıkla devam ediyoruz08 Kasım 2019 Cuma 18:30
  • EL-SEN, 'askıdaki grev' kararının kaldırılacağı uyarısında bulundu08 Kasım 2019 Cuma 18:20
  • Lute liderlerle 16 Kasım'da ayrı ayrı görüşecek08 Kasım 2019 Cuma 16:37
  • Talat: Anastasiadis bana "Berlin'e boşuna gidiyoruz. Boşuna masraf" dedi08 Kasım 2019 Cuma 16:11
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu08 Kasım 2019 Cuma 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti