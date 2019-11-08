Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile 16 Kasım Cumartesi görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u 16 Kasım’da saat 11.00’de kabul edecek.

Liderlerin gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık yapmak amacıyla 15 Kasım’da adaya gelecek Lute, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de aynı gün saat 18.30’da görüşecek.

Lute, referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde eylül ayında gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretinde liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Lute, adadan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i ara bölgede düzenlediği gayrı resmi resepsiyonda bir araya getirmişti.

Jane Holl Lute, resepsiyonun ardından yaptığı açıklamada, hafta boyunca ciddi ve odaklanmış görüşmeler gerçekleştirdiğini ve her iki liderin de bu sürecin devam etmesi için kararlılıklarını bildirdiğini belirtmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New York’ta bulundukları sırada ayrı ayrı görüştükten sonra liderlere üçlü görüşme davetinde bulunmuştu. Liderlerin olumlu yanıt vermesi üzerine üçlü görüşmenin 25 Kasım’da Berlin’de yapılacağı duyurulmuştu.