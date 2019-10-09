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Cumhurbaşkanı Akıncı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Karakoç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) ve Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) işbirliğiyle düzenlenen, afet ve acil durum yönetimi konusunun irdelendiği “Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” programı hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.


Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, 24 Ekim’de icra edilecek olan “Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2019”un seçkin gözlemci günü faaliyetlerine davet ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Sivil Savunma Teşkilatı etkinliklerine katımını gösteren fotoğraf albümü sundu.

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