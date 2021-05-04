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Cumhurbaşkanı Tatar:Yeni havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili görüşüyoruz

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Cumhurbaşkanı Tatar:Dr. Küçük’ün yaktığı meşale sönmeyecek
Cumhurbaşkanı Tatar:Yeni havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili görüşüyoruz

Yeni inşa edilmekte olan havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla istişarelerde bulunduğunu, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinde de memnuniyet yarattığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Pilot Yüzbaşı Ercan’ın isminin de Geçitkale Havalimanı’na verilmesinin düşünüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Cenevre’de yapılan 5+BM formatındaki gayriresmi görüşmede Türk tarafının tarihi bir adım attığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon tezinin Kıbrıslı Türkler açısından barındırdığı tehlikelerin altını çizdi.

“CENEVRE’DE OYUN BOZULMUŞTUR”

AB içerisinde tek egemenliği bulunan bir federal yapının, Kıbrıs Türklerinin Rum tarafının hâkimiyetin altına girmesi anlamı taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum tarafının anladığı bizim anladığımız tarzda bir federasyon değildir. Cenevre’de oyun bozulmuştur” dedi.

“ANASTASİADİS’İN SÖYLEMİNDE SİNSİ BİR MESAJ BULUNUYOR”

Rum liderin, Kıbrıslı Türkleri, “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı” olarak tanımladığı konuşmayı da eleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis’in bu söyleminde sinsi bir mesaj bulunduğunu vurgulayarak bu söylemin yakışıksız olduğunun altını çizdi.

“BU ZİHNİYETLE NASIL BİR ANTLAŞMA YAPILACAK?”

Anastasiadis’in 1 Nisan 2021 tarihinde yaptığı ve “Kıbrıs’ın bir Helen adası, EOKA’nın Kıbrıs’ın bağımsızlığının kahramanları” olduğunu öne sürdüğü açıklamaya değinerek “Bu zihniyetle nasıl bir anlaşma yapılacak?” diye soran Cumhurbaşkanı, yan yana yaşayan, iki egemen devletin iş birliğini öngören çözümün önemine değindi.

DR. FAZIL KÜÇÜK HAVAALANI…

Kıbrıslı Türklerin liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün bu günlere gelinmesinde oynadığı önemli rolü, toplumsal dayanışma ve milli şuura yaptığı katkıların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yapmış olduğu faaliyetleri yakinen takip ettiğinin altını çizdi.

Yeni inşa edilmekte olan havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla istişarelerde bulunduğunu, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinde de memnuniyet yarattığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Pilot Yüzbaşı Ercan’ın isminin de Geçitkale Havalimanı’na verilmesinin düşünüldüğünü kaydetti.

DÜNYAYA EGEMENLİĞİMİZLE İLGİLİ VERİLECEK OLAN GÜÇLÜ MESAJ…

Hükümetin onayıyla yeni inşa edilmekte olan havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesinin değerlendirilebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin dünyaya açılan penceresine Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesinin, Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesiyle ilgili olarak dünyaya güçlü bir mesaj olacağını ifade etti.

“DR. KÜÇÜK’ÜN YAKTIĞI MEŞALE VE ELDE ETTİĞİMİZ DEVLET…”

Dr. Küçük’ün yaktığı meşale ile bugün Kıbrıslı Türklerin egemenliğinde bir devlet sahibi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, iki egemen devletin iş birliğini öngören çözümle bölgede önemli başarılara imza atılabileceğine dikkat çekti.

“EGEMENLİĞİMİZ TARİHTEN GELEN BİR HAKTIR”

KKTC’nin Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ardından statüsü ve öneminin yükseldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemenliğinin tarihten gelen bir hak olduğunu ve tartışma mevzusu olamayacağının altını çizdi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük de gerçekleştirdiği konuşmada, vakfın faaliyetleri ve sorunları hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi vererek, yeni inşa edilmekte olan havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesini gerekçeleriyle talep eden mektupla birlikte vakfın yayını olan kitapları sundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.

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