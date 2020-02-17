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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.20’de başlayan toplantının gündeminde Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel kurulda ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 14 Şubat 2020 Tarihinde Yapmış Olduğu Toplantıda Almış Olduğu Kararı Gösteren Cetvel de görüşülecek.

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