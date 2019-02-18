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Dağman: Kamu Reformu Yasası’nı kabul etmeyeceğiz

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Gümrük Çalışanları Dendikası Güç-Sen, Kamu Reformu yasa taslağını kabul edilmez olarak niteledi.
Dağman: Kamu Reformu Yasası’nı kabul etmeyeceğiz

Gümrük Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan sendika başkanı Derviş Dağman, Kamu Reformu yasa taslağını kamu çalışanlarını köleleştirmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Ülkeyi idare etmeye talip olanların seçim meydanlarında, seçim bildirgelerinde ve meclis kürsüsündeki yeminlerinde bu ülkeyi bulunduğu yerden daha ileriye taşıyacaklarına dair söz verirdiklerini kaydeden Dağman, verdikleri sözleri tutmadıklarını savundu.

“Özel sektör çalışanlarına tek bir iyileştirme yapmayan, vergisini toplayamayan, sağlığını düzeltemeyen, eğitimini başaramayan, limanlarını, telefon dairesini ve dahası elektrik kurumunu satma fantezisi kuran hükümet, çareyi kamu çalışanlarının haklarını aşağıya çekerek köle yapmakta bulmuştur” diyen Dağman, sendika olarak yeni Kamu Görevlileri Yasası’nı kabul etmeyeceklerini kaydetti.

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