DAÜ Bir-Sen: DAÜ'de partizanlık hortladı!

İşte o açıklama;

DAÜ’DE PARTİZANLIK HORTLADI!

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ-VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, 5 Kasım 2019 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na DAÜ BİR-SEN’in yetki süresinin dolduğunu ve bu nedenle Üniversitemizde yetkili sendikanın yeniden belirlenmesi için referandum yapılmasını talep eden bir yazı göndermiştir.



Sendikamız DAÜ BİR-SEN, DAÜ çalışanlarından aldığı yetki ile 1 Kasım 2018- 31 Ekim 2020 tarihleri arasında halen yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalamıştır. Halen yürürlükte bulunan Toplu İş sözleşmesi için başka bir sendikanın yetki talebinde bulunması 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası madde 7 (2) ve 11 (b)’ye göre yasal ve hukuki olarak mümkün değildir.



DAÜ’de tezgâhlanmak istenen sözde ve uyduruk referandum yasalara, Başsavcılık görüşüne, Sendikalar Mukayyidi Sn. Kemal Can’ın yazılı görüşleri ve Yüksek İdare Mahkemesi’nde verdiği yeminli ifadelere rağmen tamamen siyasi bir entrika olup DAÜ çalışanlarının haklarını gasp etmeye ve DAÜ çalışanlarının işlerine son vermeye yöneliktir.



Hükümete özellikle de Başbakan Sn. Ersin Tatar’a, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’na ve DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’e, yasalara, başsavcılık görüşüne, Çalışma Bakanlığı adına Yüksek İdare Mahkemesi’ndeki verilen yeminli ifadelere rağmen DAÜ’yü kaosa ve hukuksuzluğa sürüklemekten vazgeçmeye çağırırız.



Bilinmesini isteriz ki ülkemizin Amiral gemisi olan Üniversitemizin içine düşürülmeye çalışıldığı bu kaos ortamına, partizanca ve yasa dışı uygulamalara asla geçit vermeyeceğiz.



DAÜ’de bugün yapılmak istenen, DAÜ BİR-SEN’in imzalamış olduğu ve halen yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi’ni ortadan kaldırmak Toplu İş Sözleşmesi gereklerini yerine getirmeyip sorunları ötelemek ve TİS kapsamda olan çalışanları kapı önüne koymaktır.

TÜM KAMUOYU BİLMELİDİR Kİ

UYDURUK REFERANDUMA, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİNİN ORTADAN KALDIRILMA ÇABASINA, ÇALIŞANLARIN İŞTEN ATILMASINA VE SİYASİ OYUNLARA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ.

HER TÜRLÜ GREV’DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HUKUKSUZLUĞA KARŞI YASAL MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ.

DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN)