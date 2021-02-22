DAÜ BİR-SEN ''Üniversitemiz ve ülkemiz yüz yüze eğitime hazır değildir'' başlıklı bir açıklama yayınladı

DAÜ BİR-SEN ''Üniversitemiz ve ülkemiz yüz yüze eğitime hazır değildir'' başlıklı bir açıklama yayınladı

DETAY ÖZEL- KENAN GÜNSEL

-Yaklaşık 3 haftadır ülkemizde kısmi kapanma dahi varken yerel bulaş bitmemiş ve bugün de tüm sektörler tamamen açılmıştır. Bu açılım ile ülkemizde görülen vakaların tekrardan artacağı aşikardır. Hal böyle iken hükümet halen daha yeterli önlemleri almak için düzgün bir program ve planlama yapamazken Üniversitelerde yüz yüze eğitimin konuşulması hem biz çalışanlar hem de tüm toplumun sağlığını tehlikeye atmak demektir.

Yüz yüze eğitimin konuşulması ancak yerel bulaşın bitmesi, karantinalı girişlerin devamı ve tüm risk grupları ile eğitimde aktif çalışacak kesimlerin tümünün aşılanmasının tamamlanması ile mümkün olabilir.

Bir süre önce Bakanlar Kurulunun almış olduğu %40 çevrimiçi %60 yüz yüze kararı uygulanabilir değildir. Aşılanma süreçleri tamamlanmadan yüz yüze eğitim demek hem biz çalışanları hem toplumu hem de öğrencilerimizin hayatını riske atmak demektir.

2020-21 Bahar dönemi açılışının yaklaştığı bugünlerde ülkeyi yönetenler maalesef üzerlerine düşen sorumlulukları yapmamışlar ve tüm bu belirsizliğin ve kaos ortamının oluşmasının tek sorumlusu olmuşlardır.

Bu noktada bizlerin, Üniversitemiz senatosunun Bahar dönemi eğitim modeli için aklı selim bir karar üreteceğine ve hepimizin sağlığını koruyacaklarına olan inancımız tamdır.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN