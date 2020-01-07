DAÜ öğrencilerinden yeni yıl organizasyonu

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından verilen Kampanya Dersi kapsamında, dersin öğrencileri Alisa Durmaz, Hakikat Özvurucular, Okan Dolu, Aziz Ataoğlu, İlgün Ahmedzade ve gönüllü DAÜ’lü Fatma Yücetürk tarafından, eğlenceli bir proje gerçekleştirildi.

31 Aralık 2019 Salı Günü, ”Çocukların Yılı Olsun!” sloganıyla, Gazimağusa’daki Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda yeni yıl eğlencesi düzenlendi. Çocukların çevreleriyle daha iyi iletişim kurabilmelerini ve sosyal olarak daha aktif olabilmelerini amaçlayan proje, Ekor Unlu Mamüller, Okka Coffee ve Yahat Ticaret’in sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Partinin gerçekleştirildiği gün öğrenciler, ilk olarak sınıflarında toplanarak öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile yeni yıllarını kutladılar, daha sonra ise okul bahçesinde DAÜ’lü öğrencilerin hazırladığı partiye katılarak eğlendiler. Dj Oğuzcan Doğdu’nun performansıyla doyasıya eğlenen öğrenciler unutulmaz bir yeni yıl partisi yaşadılar. Her bir arıntıyı düşünen DAÜ’lüler, öğrenciler için ikramlar da hazırlayarak öğrencilerin saatlerce hiç durmadan eğlenmelerini sağladılar.

Projeyi gerçekleştiren öğrencilerden Alisa Durmaz, böyle bir proje de yer almaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken, “Öğrencilerin, yeni yılda daha başarılı, daha sosyal ve daha iyi iletişim kurabilen gençler olmalarını diliyoruz” dedi. Okul Müdürü Kamil Arifoğlu ise, DAÜ’lü öğrencilerin unutulmaz bir yeni yıl eğlencesine imza attıklarını belirtirken, DAÜ’lülere emekleri ve yürekleri için teşekkür etti