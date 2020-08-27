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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın: “Yüzde 26 oranla en fazla DAÜ tercih edildi”

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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın: “Yüzde 26 oranla en fazla DAÜ tercih edildi”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın: “Yüzde 26 oranla en fazla DAÜ tercih edildi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, YSK tercihlerinin açıklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, öğrencilerin bu yıl DAÜ’yü tercih ettiklerini belirtti.

Hocanın, geçen yıla oranla bu yıl Kıbrıs üniversitelerini tercih eden öğrencilerde oldukça artış sağlandığını ifade ederek DAÜ’nün geçen yıla oranla yüzde 26 öğrencisinde artış sağladığını aktaran Rektör Hocanın, “Pandemi döneminde öğrencilerin bizleri ve ülkemizi tercih etmesi ekonomimiz için oldukça büyük bir avantaj” dedi.

Prof. Dr. Hocanın, bu yıl tercih eden öğrencilerin burslu yerleştirilen öğrenciler ile burssuz yerleştirilen öğrencilerinde oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Ülkeye gelen yabancı öğrencilerinde burssuz programlara ilgisinin olduğunu aktardı.  

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